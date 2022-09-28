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В аппарате УПЧ в Ингушетии обращения по частичной мобилизации рассматриваются вне очереди

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В аппарате уполномоченного по правам человека в Ингушетии обращения граждан, призываемых в ходе частичной мобилизации и членов их семей, рассматриваются во внеочередном порядке.

«В условиях проведения в стране частичной мобилизации у жителей нашей республики возникает большое количество вопросов, касающихся прав граждан, призываемых на военную службу в Вооруженные силы России и членов их семей. В связи с этим, для максимально оперативного реагирования в аппарате УПЧ в Ингушетии организована и функционирует горячая линия по номеру телефона: 8-963-172-42-70», — отметил уполномоченный по правам человека в регионе Ибрагим Цечоев.

По его словам, ответы на актуальные вопросы, в удобном формате, размещены на официальном сайте УПЧ в республике upch-ingushetia.ru, в Телеграм-канале аппарата и на странице Вконтакте. В основном они (вопросы) касаются порядка проведения мобилизации, категории граждан, имеющих право на отсрочку, ответственности за неявку в военкомат, гарантии социальных прав мобилизованных и членов их семей.

«Обращения граждан, призываемых в ходе частичной мобилизации и членов их семей, рассматриваются во внеочередном порядке. Ежедневно проводится прием граждан. Все желающие могут обратиться на прием к юристам аппарата, оформить письменное заявление, жалобу  — как лично (по адресу: город Магас, улица Мальсагова, 11), так и через интернет-приемную на сайте, либо направив на адрес электронной почты: upch_ing@mail.ru», — сказал Цечоев.

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