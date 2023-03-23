В аппарате УПЧ в Ингушетии проведут приём граждан с участием первого зампрокурора республики

Рассмотрение заявлений и жалоб будет осуществляться в соответствии с компетенцией и действующим законодательством. Также обратившиеся граждане смогут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты прав и свобод.

По сообщению информационно-аналитического сектора УПЧ в РИ, приём будет проводиться с 10:00 до 13:00 ч. по адресу: г. Магас, ул. Мальсагова, 11. Предварительная запись осуществляется по тел.: 8 (963) 172-42-70 и 8(8734) 55-11-75 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.