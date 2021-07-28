В аппарате УПЧ в Ингушетии провели прием граждан с участием замминистра здравоохранения региона

Как сообщили газете «Ингушетия» в информационно-аналитическом секторе УПЧ, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с распространением Covid-19, прием большинства заявителей был осуществлен в режиме видео и аудиосвязи.

Граждане обратились с просьбами оказать содействие в получении качественной медицинской помощи, необходимых лекарственных препаратов, а также в выезде на иногороднее лечение и в установлении факта инвалидности.

По итогам приема жителям даны разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и законных интересов, приняты письменные заявления для рассмотрения по существу, большинство обращений взято на особый контроль заместителем министра здравоохранения республики.