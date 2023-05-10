Прием граждан

В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием министра энергетики и ЖКХ республики

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Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев, министр энергетики и ЖКХ республики Ахмет Лолохоев и исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев проведут 16 мая текущего года совместный приём граждан.

Как заявили в аппарате УПЧ, рассмотрение заявлений и жалоб будет осуществляться в соответствии с компетенцией и действующим законодательством. Также обратившиеся граждане смогут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав.

Отмечается, что гражданам при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Рекомендуется подготовить письменное обращение с содержанием всех сведений для оперативного рассмотрения доводов.

Время приема: с 14:00 до 17:00. Адрес: г. Магас, ул. Мальсагова, 11. Предварительная запись осуществляется по тел: 8 (963) 172-42-70 и 8 (8734) 55-11-75 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.

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