В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием министра энергетики и ЖКХ республики

Как заявили в аппарате УПЧ, рассмотрение заявлений и жалоб будет осуществляться в соответствии с компетенцией и действующим законодательством. Также обратившиеся граждане смогут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав.

Отмечается, что гражданам при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность. Рекомендуется подготовить письменное обращение с содержанием всех сведений для оперативного рассмотрения доводов.

Время приема: с 14:00 до 17:00. Адрес: г. Магас, ул. Мальсагова, 11. Предварительная запись осуществляется по тел: 8 (963) 172-42-70 и 8 (8734) 55-11-75 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.