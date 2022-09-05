В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием представителя газовых служб региона

Как сообщил газете «Ингушетия» информационно-аналитический сектор УПЧ в РИ, мероприятие проводится в целях обеспечения защиты права потребителей на получение в необходимых объемах коммунальных услуг надлежащего качества. Заявления и жалобы обратившихся граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством.

Одновременно обратившиеся граждане могут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

Отмечается, что прием будет проводиться с 10:00 до 13:00 ч. по адресу: г. Магас, ул. Мальсагова, 11. Номера для предварительной записи: 8 (963) 172-42-70, 8(8734) 55-11-75 и 8(8734) 55-19-92 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.