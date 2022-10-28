В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится прием граждан с участием сотрудника Росреестра

Мероприятие проводится в целях обеспечения защиты прав граждан на владение и пользование имуществом, на получение государственных услуг в сфере государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделок с ним и государственного кадастрового учета, отметил уполномоченный по правам человека в регионе Ибрагим Цечоев.

Заявления и жалобы обратившихся граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством. Одновременно, заявители могут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав.

Прием будет проводиться с 10 до 13 часов по адресу: г. Магас, улица Мальсагова, 11.

Номера для предварительной записи: 8 (963) 172-42-70, 8(8734) 55-11-75 и 8 (8734) 55-19-92 — ежедневно с 09:00 до 18:00 мск, кроме субботы и воскресенья.