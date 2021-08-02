В аппарате УПЧ в Ингушетии состоится совместный с заместителем главы Минтруда региона прием граждан

На приёме граждане могут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод, также будут рассмотрены по существу заявления и жалобы.

Прием будет проводиться с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Магас, ул. Мальсагова, 11. Информационно-аналитический сектор УПЧ сообщил газете «Ингушетия» номера для предварительной записи: 8 (963) 172-42-70, 8(8734) 55-11-75 и 8(8734) 55-19-92 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.

Напомним, на постоянной основе функционирует телефон «горячей линии» уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия — 8 (963) 172-42-70, по которому граждане могут задать интересующие их вопросы.