В аппарате УПЧ в Ингушетии состоялся прием граждан с участием представителя газовой службы

Прием для обеспечения защиты прав потребителей на получение в необходимых объёмах коммунальных услуг надлежащего качества провели начальник отдела по работе с обращениями граждан аппарата Уполномоченного по правам человека в республике А. Цечоев и начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» И. Мальсагов.

Как сообщили в УПЧ, в ходе приема жители Ингушетии обратились с жалобами на необоснованное начисление за потребленный газ, начисление по нормативам с установленным газовым счетчиком, начисления без учета льгот, несвоевременную замену газового счетчика по заявлению абонента, на неправомерные действия работников газовой службы и по многим другим вопросам.

Отмечается, что все обратившиеся граждане были выслушаны, их доводы приняты во внимание, даны исчерпывающие разъяснения по поступившим жалобам. После выяснения всех обстоятельств, вопросы нескольких граждан решили в ходе приема. По остальным обращениям ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» будет проведена определенная работа: необходимые экспертизы газовых счетчиков и установление по необходимости новых газовых счетчиков, осуществление перерасчета начислений в соответствии с показаниями прибора учета потребления газа, реструктуризация долга, учёт льгот при начислении и, при наличии основания, отзыв исполнительных листов о принудительном взыскании денежных средств за потребленный газ.

«Информируем жителей республики о том, что абоненты, которые по тем или иным причинам не смогли обратиться в ходе приема, могут направить соответствующее письменное заявление на имя Уполномоченного по правам человека в Ингушетии с приложением всех необходимых документов, в аппарат УПЧ, расположенный по адресу: г. Магас, ул. Д. Мальсагова, 11, или направить жалобу в электронном виде по адресу upch_ing@mail. ru», — подчеркнули в аппарате УПЧ.