Прием граждан

В аппарате уполномоченного по правам человека в Ингушетии 28 июля пройдет день бесплатной юридической помощи

0

В аппарате уполномоченного по правам человека в Ингушетии пройдет день бесплатной юридической помощи для жителей республики с участием представителя адвокатской палаты региона.

Мероприятие в рамках реализации социального проекта по оказанию бесплатной юридической помощи пройдёт 28 июля текущего года. Подобный день помощи в УПЧ проводиться ежемесячно (в каждую последнюю среду месяца).

Граждане могут получить бесплатную юридическую помощь следующего образца: правовое консультирование в устной и письменной форме; составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.

Прием будет проводиться с 10:00 ч. до 17:00 ч. по адресу: г. Магас, ул. Мальсагова, 11.

Номера для предварительной записи: 8(8734) 55-11-75 и 8(8734) 55-19-92 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.

Напомним, на постоянной основе функционирует телефон «горячей линии» уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия — 8 (963) 172-42-70, по которому граждане могут задать интересующие их вопросы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жителя Ингушетии будут судить за убийство отца и сына 19 лет назад
Единороссы призвали жителей Ингушетии принять участие в формировании «народной программы»
В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 54 человек
Ингушский дзюдоист Муса Могушков вступит в борьбу за олимпийские награды 26 июля
Юные ингушские гимнасты успешно выступили на открытых соревнованиях за Кубок Махачкалы
Ингушский ФК «Ангушт» выиграл свой очередной матч, заняв первое место в турнирной таблице
В горном районе Ингушетии провели санитарные мероприятия на территориях архитектурных комплексов
В сельском поселении Берд-Юрт Ингушетии обустроили новую детскую площадку
Кабардино-Балкария и Сбер развивают инвестиционные, социальные и цифровые проекты
В Малгобекском районе Ингушетии устраняют последствия крупной аварии на водопроводе
В Ингушетии начинается реорганизация территориальных налоговых органов

Главное

Яндекс.Метрика

 