В аппарате уполномоченного по правам человека в Ингушетии 28 июля пройдет день бесплатной юридической помощи

Мероприятие в рамках реализации социального проекта по оказанию бесплатной юридической помощи пройдёт 28 июля текущего года. Подобный день помощи в УПЧ проводиться ежемесячно (в каждую последнюю среду месяца).

Граждане могут получить бесплатную юридическую помощь следующего образца: правовое консультирование в устной и письменной форме; составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.

Прием будет проводиться с 10:00 ч. до 17:00 ч. по адресу: г. Магас, ул. Мальсагова, 11.

Номера для предварительной записи: 8(8734) 55-11-75 и 8(8734) 55-19-92 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.

Напомним, на постоянной основе функционирует телефон «горячей линии» уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия — 8 (963) 172-42-70, по которому граждане могут задать интересующие их вопросы.