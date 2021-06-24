В Аппарате Уполномоченного по правам человека в Ингушетии 29 июня текущего года состоится прием граждан

В ходе приёма будут приняты заявления и жалобы, также обратившиеся граждане могут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

Прием будет проводиться с 10:00 ч. до 18:00 ч. по адресу: г. Магас, ул. Мальсагова, 11.

Номера для предварительной записи: 8(8734) 55-11-75 и 8(8734) 55-19-92 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.

На постоянной основе функционирует телефон «горячей линии» Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия — 8 (963) 172-42-70, по которому граждане могут задать интересующие их вопросы.