В аппарате Уполномоченного по правам человека в Ингушетии примут граждан по вопросам пенсионных прав

В мероприятии примет участие начальник отдела установления пенсий отделения Соцфонда Алихан Гациев. Прием будет проводиться в Магасе, на улице Д. Мальсагова, 11.

Номера для предварительной записи: 8 (963) 172-42-70, 8 (8734) 55-11-75 и 8 (8734) 55-19-92 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.