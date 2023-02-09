Прием граждан

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Ингушетии примут граждан по вопросам пенсионных прав

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В аппарате Уполномоченного по правам человека в Ингушетии 14 февраля с 10 до 13 часов состоится совместный с отделением Социального фонда России по республике прием граждан.

В мероприятии примет участие начальник отдела установления пенсий отделения Соцфонда Алихан Гациев. Прием будет проводиться в Магасе, на улице Д. Мальсагова, 11.

Номера для предварительной записи: 8 (963) 172-42-70, 8 (8734) 55-11-75 и 8 (8734) 55-19-92 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.

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