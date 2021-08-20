В Аппарате Уполномоченного по правам человека в Ингушетии прошёл приём граждан с участием замминистра образования и науки региона

В ходе приема заявители обратились по вопросам обеспечения жилыми помещениями граждан из категории детей-сирот, оказания содействия в устройстве детей в дошкольные и общеобразовательные учреждения, перевода обучающихся в высших образовательных учреждениях с контрактной формы обучения на бюджет и по другим вопросам.

По итогам приема гражданам были даны разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и законных интересов, приняты письменные заявления для рассмотрения по существу, Все обращения взяты на контроль Уполномоченным по правам человека и заместителем министра образования и науки Республики Ингушетия.