В аппарате Уполномоченного по правам человека в Ингушетии состоится день бесплатной юридической помощи

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В аппарате Уполномоченного по правам человека в Ингушетии состоится день бесплатной юридической помощи для жителей республики с участием президента Адвокатской палаты региона.

29 сентября текущего года в рамках социального проекта совместный прием граждан осуществят уполномоченный по правам человека Ибрагим Цечоев и президент Адвокатской палаты Зарета Хаутиева. Такое мероприятие проводится в каждую последнюю среду месяца.

Как сообщили газете «Ингушетия» в аппарате, проект направлен на создание условий для получения бесплатной юридической помощи малоимущим и иным социально незащищенным категориям граждан.

Прием будет проводиться с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Магас, ул. Мальсагова, 11. Номера для предварительной записи: 8 (963) 172-42-70, 8(8734) 55-11-75 и 8(8734) 55-19-92 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.

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