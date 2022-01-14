В аппарате Уполномоченного по правам человека в Ингушетии состоится приём граждан по вопросам охраны здоровья
18 января в аппарате Уполномоченного по правам человека в Ингушетии состоится приём граждан по вопросам защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Заявления и жалобы обратившихся граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством.
Одновременно обратившиеся граждане могут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.
Как сообщил газете «Ингушетия» информационно-аналитический сектор УПЧ, приём граждан будет проводиться с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Магас, ул. Мальсагова, 11.
Телефоны для предварительной записи: 8(8734) 55-11-75 и 8(8734) 55-19-92 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.