Прием граждан

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Ингушетии состоится приём граждан по вопросам охраны здоровья

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18 января в аппарате Уполномоченного по правам человека в Ингушетии состоится приём граждан по вопросам защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Заявления и жалобы обратившихся граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством.

Одновременно обратившиеся граждане могут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

Как сообщил газете «Ингушетия» информационно-аналитический сектор УПЧ, приём граждан будет проводиться с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Магас, ул. Мальсагова, 11.

Телефоны для предварительной записи: 8(8734) 55-11-75 и 8(8734) 55-19-92 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.

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