В аппарате Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия состоится совместный прием граждан с участием заместителя министра образования и науки региона

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Информационно-аналитический сектор УПЧ в Ингушетии сообщил о проведении совместного приема граждан с участием заместителя министра образования и науки республики. Он состоится 19 августа 2021 года в целях обеспечения защиты конституционного права на образование жителей региона, гарантированного ст. 43 Конституции Российской Федерации и ст. 42 Конституции Республики Ингушетия.

Заявления и жалобы обратившихся граждан будут рассмотрены по существу в соответствии с компетенцией и действующим законодательством.

Одновременно обратившиеся граждане могут получить разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод.

Прием будет проводиться с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Магас, ул. Мальсагова, 11.

Номера для предварительной записи: 8 (963) 172-42-70, 8(8734) 55-11-75 и 8(8734) 55-19-92 — ежедневно с 09:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.

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