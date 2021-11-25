В Ассинском ущелье Ингушетии на месте известной статуи горного тура установлена старинная пушка
В Ассинском ущелье Сунженского района Ингушетии на месте известной статуи горного тура установлен памятник оригинала пушки 1812 года.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Комтуризма республики, автором памятника является ингушский ремесленник Мурад Эсмурзиев. Туристическим ведомством региона принято решение реставрировать статую горного тура.
Председатель Комтуризма Беслан Мизиев сообщил, что отреставрированную статую установят на новой локации.