В Ассинском ущелье Ингушетии на месте известной статуи горного тура установлена старинная пушка

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В Ассинском ущелье Сунженского района Ингушетии на месте известной статуи горного тура установлен памятник оригинала пушки 1812 года.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Комтуризма республики, автором памятника является ингушский ремесленник Мурад Эсмурзиев. Туристическим ведомством региона принято решение реставрировать статую горного тура.

Председатель Комтуризма Беслан Мизиев сообщил, что отреставрированную статую установят на новой локации.

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