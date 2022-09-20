В августе индекс потребительских цен в Ингушетии составил почти 100%

На непродовольственные индекс увеличился на 1,0%, продовольственные снизился на 0,9%. На услуги оказываемых населению, также наблюдается снижение на 0,4%.

В августе текущего года по отношению к декабрю 2021 года индекс потребительских цен составил 115,4%, в том числе: на продовольственные товары — 117,5%; непродовольственные — 117,6% и услуги — 104,9 процента.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце августа составила в расчете на месяц 5599,66 руб. Снижение с предыдущим месяцем на 3,5 процента.