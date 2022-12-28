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В башенном селении Бишт в горной Ингушетии установили три перголы

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В башенном селении Бишт установили три перголы (декоративные навесы) в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как сообщили в Комтуризма Ингушетии, перголы сделаны из дерева хвойной породы. Внутри установлены скамейки, большие столы. Для удобства рядом с каждой перголой стоят мангалы. Также навесы украшены осветительным оборудованием, которое добавляет особой атмосферы в темное время суток.

Более углубленно насладиться окружающим пейзажем туристы и жители республики смогут через смотровые бинокли с 20-кратным увеличением и встроенными аудиогидами. Бинокли установлены на смотровых площадках в трех локациях: в замковом комплексе Бишт, Эгикале и ЛОКе «Армхи».

Отмечается, что реализация инициативы по сооружению навесов стала возможной благодаря грантовой поддержке.

 

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