В башенном селении Бишт в горной Ингушетии установили три перголы

Как сообщили в Комтуризма Ингушетии, перголы сделаны из дерева хвойной породы. Внутри установлены скамейки, большие столы. Для удобства рядом с каждой перголой стоят мангалы. Также навесы украшены осветительным оборудованием, которое добавляет особой атмосферы в темное время суток.

Более углубленно насладиться окружающим пейзажем туристы и жители республики смогут через смотровые бинокли с 20-кратным увеличением и встроенными аудиогидами. Бинокли установлены на смотровых площадках в трех локациях: в замковом комплексе Бишт, Эгикале и ЛОКе «Армхи».

Отмечается, что реализация инициативы по сооружению навесов стала возможной благодаря грантовой поддержке.