В библиотеках Ингушетии реализуется проект «Уголки финансовой грамотности»

0

Ингушские библиотеки принимают участие в проекте Южного главного управления Банка России «Уголки финансовой грамотности», сообщила пресс-служба Национальной библиотеки Ингушетии.

Целью проекта является создание в библиотеках специализированных тематических мест, направленных на финансовое просвещение населения и распространения финансовых знаний.

28 сотрудников трех библиотечных систем Назрановского, Сунженского и Малгобекского районов прошли обучение по повышению уровня финансовой грамотности. По итогам первого этапа реализации проекта перечисленные библиотечные системы получили благодарность от представителей Южного главного управления Банка России по Республике Ингушетия за активное включение в обучающий процесс и проявление большой заинтересованности в предоставленном материале по финансовой грамотности.

Как отмечают организаторы проекта, именно эти библиотечные системы стали одними из первых площадок для мероприятий по повышению финансовой грамотности населения республики. Прошедшие обучение библиотекари уже приступили к передаче полученных знаний своим читателям, проводя информационно-просветительские мероприятия по финансовой грамотности.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушское УФАС признало незаконным бездействие теплоснабжающей организации из-за долга за потребленный газ
С помощью граненного стакана в Ингушетии определили лучшего водителя такси
Мэрия Назрани ликвидировала последствия нескольких прорывов водопровода в городе
За хранение героина житель Ингушетии осужден на 2,5 года колонии
Представители спортшколы «Чемпион» Ингушетии успешно выступили на турнире по панкратиону
Прокурорские работники Ингушетии высадили саженцы плодовых деревьев
Боксеры Долаковской спортшколы из Ингушетии успешно выступили на турнире в Пятигорске
В Ингушетии в автоаварии погибли два человека
В городе Сунже Ингушетии продолжается строительство школы на 250 мест
В МКЖР Ингушетии проходит выставка, посвященная полному георгиевскому кавалеру Марзабеку Мальсагову
Артисты ингушской филармонии выступили с концертом в детском реабилитационном центре

Главное

Яндекс.Метрика

 