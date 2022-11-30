В библиотеках Ингушетии реализуется проект «Уголки финансовой грамотности»

Целью проекта является создание в библиотеках специализированных тематических мест, направленных на финансовое просвещение населения и распространения финансовых знаний.

28 сотрудников трех библиотечных систем Назрановского, Сунженского и Малгобекского районов прошли обучение по повышению уровня финансовой грамотности. По итогам первого этапа реализации проекта перечисленные библиотечные системы получили благодарность от представителей Южного главного управления Банка России по Республике Ингушетия за активное включение в обучающий процесс и проявление большой заинтересованности в предоставленном материале по финансовой грамотности.

Как отмечают организаторы проекта, именно эти библиотечные системы стали одними из первых площадок для мероприятий по повышению финансовой грамотности населения республики. Прошедшие обучение библиотекари уже приступили к передаче полученных знаний своим читателям, проводя информационно-просветительские мероприятия по финансовой грамотности.