В ближайшее время в Назрани начнутся работы по очистке коллекторов и ливневых канализаций

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В марте текущего года в Назрани начнутся профилактические работы по очистке коллекторов и ливневых канализаций.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в связи с этим уже разработан и утверждён план-график. Одновременно администрацией муниципального образования планируется приобретение спецтехники для оперативного реагирования в случае возникновения проблем с коммуникациями.

Также ведётся судебная работа по приостановке деятельности боен, расположенных в городе, которые также незаконно подключаются в большинстве случаев к городским коммуникациям.

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