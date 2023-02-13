В ближайшее время в Назрани начнутся работы по очистке коллекторов и ливневых канализаций
В марте текущего года в Назрани начнутся профилактические работы по очистке коллекторов и ливневых канализаций.
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в связи с этим уже разработан и утверждён план-график. Одновременно администрацией муниципального образования планируется приобретение спецтехники для оперативного реагирования в случае возникновения проблем с коммуникациями.
Также ведётся судебная работа по приостановке деятельности боен, расположенных в городе, которые также незаконно подключаются в большинстве случаев к городским коммуникациям.