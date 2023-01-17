В ближайшем будущем в Ингушетии появится собственный семенной фонд
В ближайшем будущем в Ингушетии появится собственный семенной фонд, и объемы закупаемых посевных семян значительно сократятся, об этом заявил руководитель региона Махмуд-Али Калиматов на своей страничке в сети.
«В ходе посева озимых культур — пшеницы, ячменя, рапса и других — мы на 33% использовали семена, произведенные в наших ГУП. И это радует меня», — отметил Глава республики.
По его словам, в скором времени ингушские аграрии смогут полностью обеспечивать потребности хозяйств региона семенным материалом, произведенным на месте.