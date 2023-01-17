В ближайшем будущем в Ингушетии появится собственный семенной фонд

«В ходе посева озимых культур — пшеницы, ячменя, рапса и других — мы на 33% использовали семена, произведенные в наших ГУП. И это радует меня», — отметил Глава республики.

По его словам, в скором времени ингушские аграрии смогут полностью обеспечивать потребности хозяйств региона семенным материалом, произведенным на месте.