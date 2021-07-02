В ближайшие два года в Ингушетии благоустроят 43 общественные территории

«Если говорить о региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в республике завершено заключение контрактов на выполнение работ по проекту в этом году. 9 общественных территорий уже готовы, оставшиеся 25 планируется сдать до конца октября. В 2022–2023 годах в республике предусматривается благоустройство еще 43 общественных территорий», — сказал Фаттахов.

По его словам, в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в регионе досрочно выполнены дорожные работы на 2021 год.

Также вице-премьер отметил, что в текущем году «Ингушавтодор» в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» досрочно реализовал два дорожных объекта общей протяженностью 3,67 км.

«Реконструированы подъездная дорога к Троицкому детскому дому-интернату со стороны трассы «Кавказ» (1,62 км) и автомобильная дорога, ведущая к промышленным объектам села Али-Юрт (2,05 км)», — добавил Фаттахов.