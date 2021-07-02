Благоустройство

В ближайшие два года в Ингушетии благоустроят 43 общественные территории

0

Власти Ингушетии в течение двух лет в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируют благоустроить 43 общественные территории, сообщил вице-премьер Ингушетии Тимур Фаттахов по завершении заседания штаба правительственной комиссии.

«Если говорить о региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», в республике завершено заключение контрактов на выполнение работ по проекту в этом году. 9 общественных территорий уже готовы, оставшиеся 25 планируется сдать до конца октября. В 2022–2023 годах в республике предусматривается благоустройство еще 43 общественных территорий», — сказал Фаттахов.

По его словам, в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в регионе досрочно выполнены дорожные работы на 2021 год.

Также вице-премьер отметил, что в текущем году «Ингушавтодор» в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» досрочно реализовал два дорожных объекта общей протяженностью 3,67 км.

«Реконструированы подъездная дорога к Троицкому детскому дому-интернату со стороны трассы «Кавказ» (1,62 км) и автомобильная дорога, ведущая к промышленным объектам села Али-Юрт (2,05 км)», — добавил Фаттахов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В столице Ингушетии продолжаются работы по благоустройству центральной аллеи города
В административном округе Назрани ограничили подачу воды из-за прорыва водопровода
Путин отменил обязательный техосмотр автомобиля для получения полиса ОСАГО
В городе воинской славы Малгобеке посадили «яблоню дружбы»
В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 11 950 рублей
МФО накопили клиентов
Прокуратура Ингушетии потребовала заблокировать 15 интернет-сайтов с информацией по изготовлению взрывчатки
Сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев провел прием граждан
Спортсмены из Ингушетии успешно выступили на чемпионате Северо-Кавказского округа войск Росгвардии
В зоне парка семейного отдыха в городе Сунжа Ингушетии установили светофор
В Мемориальном комплексе Ингушетии проходит выставка, посвященная георгиевскому кавалеру Султан-Беку Долтмурзиеву

Главное

Яндекс.Метрика

 