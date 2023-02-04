В более 100 образовательных организациях Ингушетии созданы школьные театры

Об этом на рабочей встрече с Главой региона Махмуд-Али Калиматовым сообщила вице-премьер — министр образования Эсет Бокова.

Министр отметила, что проект «Школьный театр» является не только инновационным, но и социально значимым для системы образования.

«Реализация проекта началась в 2022 году по всей стране. Работу по организации школьных театров мы начинали с создания нормативной базы и методических рекомендаций», — сказала Бокова.

По ее словам, в первую очередь уделяется внимание обучению педагогов, ведущих деятельность с детьми по развитию школьных театров. При организации работы в рамках проекта они будут встраивать в свою рабочую повестку социальные проблемы. Еще одна функция, возложенная на школьные театры, — это более глубокое освоение школьных произведений, которые дети изучают на уроках русской и ингушской литературы.

В настоящее время региональное Минобрнауки решает задачу по обучению педагогов театральному искусству. Работа эта ведется по программам дополнительного профессионального образования «Искусство театра», в рамках реализации Всероссийского проекта РДШ «Школьная классика».

Бокова рассказала, что процесс обучения педагогов, заинтересованных в развитии школьных театров, происходит посредством цикла мастер-классов с участием режиссеров и ведущих актеров республиканских театров. На базе национального детского театра уже проведено обучение педагогов.

Глава региона предложил вице-премьеру организовать шефство региональных театров над школьными театрами.

Он напомнил, что Президент России Владимир Путин придает этому проекту важное значение. Именно по его поручению реализуется инициатива по созданию школьных театров.

«Работа педагогов, участвующих в данном проекте, должна быть направлена на то, чтобы воспитать в детях чувство причастности к общечеловеческой культуре, привить им нравственные ценности своего народа, вырастить из ребенка творчески активную и уверенную в себе личность. Надо предложить нашим театрам взять постоянное шефство над школьными театрами, чтобы они отрабатывали с ними собственный репертуар и постановки», — цитирует Калиматова его пресс-служба.