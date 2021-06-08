В больнице скончался один из трех пострадавших в ДТП на автодороге «Галашки — Нестеровское»

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В больнице от полученных травм скончался один из трех пострадавших в ДТП на автодороге «Галашки — Нестеровское», сообщили газете «Ингушетия» в медучреждении.

«Один из пострадавших в результате ДТП скончался. Состояние двух пострадавших пока оценивается как средней степени тяжести», — сказал собеседник.

Напомним, во вторник 8 июня в 15:25 мск в результате ДТП с участием двух автомобилей на дороге «Галашки — Нестеровское», в Ингушетии, пострадали три человека. Все они были госпитализированы в центральную районную больницу города Сунжа.

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