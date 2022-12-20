В ЦБ Сунженского района Ингушетии проходит выставка к 80-летию писателя Башира Ганижева

На выставке представлены книги о творчестве писателя, а также авторские книги на русском и ингушском языках — «Операци найц», которая вышла в свет в 2014 году, «Под папахой», «Катавасия» и др.

«Башир Ганижев обладал живым, блестящим и критическим умом, что является предпосылкой к полноте познания комического. Его остроумная манера выражаться, стиль, исполненный намеков, иносказаний, неожиданных ассоциаций, афористично выраженных мыслей, открывает большие возможности для умственной работы читателя и побуждает к рефлексии, заставляет задумываться», — отметила организатор выставки З. Цицкиева.