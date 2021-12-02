В центральной библиотеке Назрановского района Ингушетии провели час информации «Быт ингушей в XIX веке»

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В центральной библиотеке Назрановского района провели час информации «Быт ингушей в XIX веке», сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципального образования.

По словам организаторов мероприятия, юные читатели с огромным интересом слушали и задавали вопросы, трогали руками предметы быта своих предков.

Ребятам представилась уникальная возможность окунуться в быт ингушей той эпохи, познакомиться с богатыми традициями материальной и духовной культуры ингушей.

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