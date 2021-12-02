В центральной библиотеке Назрановского района Ингушетии провели час информации «Быт ингушей в XIX веке»
В центральной библиотеке Назрановского района провели час информации «Быт ингушей в XIX веке», сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципального образования.
По словам организаторов мероприятия, юные читатели с огромным интересом слушали и задавали вопросы, трогали руками предметы быта своих предков.
Ребятам представилась уникальная возможность окунуться в быт ингушей той эпохи, познакомиться с богатыми традициями материальной и духовной культуры ингушей.