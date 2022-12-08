Выставка

В центральной библиотеке Сунжи Ингушетии открылась выставка к Всемирному дню прав человека

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В преддверии Всемирного дня прав человека в публичном центре правовой информации Сунженской центральной библиотеки оформлена выставка «Все мы вправе знать о праве», сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке представлены материалы, которые помогут посетителям библиотеки в изучении своих прав и обязанностей, ознакомят с основными законодательными актами Российской Федерации.

Документы, представленные на выставке, познакомят с важнейшими законодательными и правовыми актами нашего государства, раскроют соотношение и взаимодействие прав человека и гражданина с государством, с деятельностью органов государственной власти и должностных лиц.

Напомним, в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Всемирный день прав человека отмечается ежегодно 10 декабря. Праздник отмечают во всех цивилизованных государствах как важнейший день для общества в целом и каждой личности в отдельности.

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