Память

В Центральной школе искусств Ингушетии на уроке памяти дети слушали «Ленинградскую симфонию» Шостаковича

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В Центральной школе искусств Ингушетии в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» состоялся урок памяти с одноименным названием, сообщила пресс-служба учреждения.

Патриотическое мероприятие провела преподаватель отделения «Фортепиано» Марина Инаркиева. Она рассказала юным музыкантам о том, что ровно 78 лет назад, в январе 1944 года, блокада Ленинграда, которая длилась 900 страшных дней и ночей, была прорвана советскими войсками. Дети услышали о том, через какие испытания пришлось пройти жителям осажденного города, о спасительной «дороге жизни» через Ладожское озеро и о прорыве блокады.

Также Марина Руслановна рассказала о том, что Дмитрий Шостакович написал симфонию № 7 «Ленинградская» в 4 частях — одно из важнейших своих произведений, в блокадном Ленинграде. Первые три части симфонии были написаны в сентябре 1941 года, закончена была симфония в декабре 1941 года. В заключение урока Инаркиева сыграла отрывок из «Ленинградской симфонии».

По словам преподавателя, урок произвел на учащихся очень сильное впечатление.

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