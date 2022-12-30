Новогодний праздник

В Центральной школе искусств Ингушетии прошел концерт «Новогодняя феерия»

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В Центральной школе искусств Ингушетии состоялся праздничный концерт «Новогодняя феерия», сообщила пресс-служба учреждения.

«Нарядные дети, их мамы, преподаватели и администрация школы — все пребывали в праздничном настроении. Концерт в украшенном сестренками Рабией и Марией Дзауровыми зале превзошел самые невероятные ожидания», — рассказала газете «Ингушетия» заместитель директора Лейла Точиева.

По ее словам, учащиеся класса вокала под руководством Майи Минасян и Елены Журавлевой исполнили песни о зиме, празднике и дружбе. Юные музыканты играли на рояле, скрипке и гитаре. Воспитанник Николая Сергеева Саид Беков провозгласил торжество приближающегося Нового года, исполнив композицию на саксофоне.

Ведущие праздника Алия Мальсагова, Мухаммед Амерханов и Берд Маматиев сумели создать непринужденную атмосферу в зрительном зале, так что родители отвечали на вопросы викторины вместе со своими детьми.

В завершение концерта выступил хор класса вокала, вместе со своим педагогом исполнивший песню «Новый год». Но праздник на этом не закончился. Еще был конкурс на лучшее исполнение лезгинки, в котором победителем стал Мухаммед Амерханов.

Все дети — и воспитанники ЦШИ и гости — получили сладкие подарки.

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