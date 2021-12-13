В Центральной школе искусств Ингушетии прошел республиканский конкурс «Наши надежды»

Юные таланты состязались в номинациях «Скрипка», «Фортепиано», «Вокал», «Народные инструменты» (национальная гармоника, гитара, домра).

Жюри конкурса под председательством заслуженного работника культуры Ингушетии Розы Экажевой с большой теплотой отнеслось к каждому участнику.

В конкурсной номинации «Скрипка» приняли участие 4 воспитанницы преподавателя Центральной школы искусств Халиды Эфендиевой, концертмейстер Марина Инаркиева. В итоге первые места заняли первоклассница Медина Бекова и второклассница Милена Банхаева, вторые места заняли ученицы второго класса Рафида Гагиева и Раяна Котикова.

В конкурсной номинации «Фортепиано» приняли участие 16 учащихся. Среди учеников 0 класса первое место заняла Сафия Бузуртанова (преподаватель Доровская Е. А., ДШИ г. Назрань), на втором месте Ириза Нальгиева (преподаватель Доровская Е. А., ДШИ г. Сунжа). Среди первоклассников на первом месте Алия Мальсагова (преподаватель Макарова А. Н., ЦШИ РИ), на втором — Рафида Гагиева (преподаватель Доровская Е. А., ДШИ г. Назрань) и Ася Хамхоева (преподаватель Шадыжева З. А., ЦШИ РИ).

Среди второклассников места распределились следующим образом: Гран-при —Дина Хидирова и Роза Мамилова (преподаватель Макарова А. Н., ЦШИ РИ), первое место — Сара Дзаурова (преподаватель Макарова А. Н., ЦШИ РИ) и Алиса Мальсагова (преподаватель Костоев А. М., ЦШИ РИ), второе место — Ясмина Горчханова (преподаватель Инаркиева М. М., ДШИ г. Карабулак) и Самира Леймоева (преподаватель Шадыжева З. А., ЦШИ РИ), третье место —Дана Ажигова (преподаватель Котиева Н. М., ДМШ г. Малгобек) и Алия Оздоева (преподаватель Шадыжева З. А., ЦШИ РИ).

Среди учащихся третьих классов Гран-при завоевала София Маматиева (преподаватель Макарова А. Н., ЦШИ РИ), первое место — Ахмед Хамхоев (преподаватель Шадыжева З. А., ЦШИ РИ), третье место — Латифа Цурова (преподаватель Шадыжева З. А., ЦШИ РИ).

В номинации «Вокал» первые места присудили первокласснице Алисе Мальсаговой и третьекласснице Дине Хидировой (у обеих — преподаватель Яндиева Х. Я., концертмейстер Журавлева Е. В., ЦШИ РИ). На втором месте — первоклассница Амина Цурова (преподаватель Барахоева Л. А., ДШИ г. Карабулак).

В номинации «Народные инструменты» вторые места заняли второклассница Асия Оздоева (национальная гармоника, преподаватель Дзейтова М. Т., ДШИ г. Назрань) и ученик 0 класса Руслан Дакиев (гитара, преподаватель Оздоева Ф. Я. ДШИ г. Назрань). На третьем месте ансамбль домристов в составе второклассника Рахима Тутаева и третьеклассника Ахмеда Эгиева (преподаватель Бештоев И. З., ДМШ г. Малгобек).