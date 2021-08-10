В Центральной школе искусств Ингушетии пройдут прослушивания детей

Набор детей на обучение производится по следующим направлениям: фортепиано, скрипка, духовые инструменты, гитара, вокал.

«Ребенка стоит отдать в музыкальную школу, потому что учеба в ней формирует вкус и понимание прекрасного, приобщает к искусству и мировой культуре, воспитывает любовь к эстетике, развивает память, слух, чувствительность, интеллект, стимулирует работу мозга, учит концентрироваться и сосредотачиваться, помогает улучшить внимательность и привить усидчивость», — говорят педагоги.

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