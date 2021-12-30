В Центральной школе искусств Ингушетии состоялся новогодний концерт воспитанников Аллы Макаровой

У преподавателя самый большой класс, начиная от пятилетних малышей из группы раннего музыкального развития до старшеклассниц. В 2021 году ученицы Макаровой стали лауреатами трех международных, одного межрегионального и двух республиканских конкурсов, по итогам которых было получено 4 Гран-при, 13 первых мест, 4 вторых и 1 третье.

В сверкающем праздничным убранством концертном зале собрались родители юных музыкантов и преподаватели школы, которым Алла Николаевна рассказала об итогах первого полугодия и успехах своих воспитанников. Далее начался концерт. Все произведения, представленные юными пианистами, блистали чистотой исполнения. Зрители искренне дарили аплодисменты и слова восхищения.

По традиции родители накрыли праздничный стол. Дети общались между собой, а родители не скупились на слова благодарности педагогу, умеющему творить чудеса с их детьми не только в предновогодний вечер, но и весь учебный год.