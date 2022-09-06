В центре Карабулака Ингушетии вандалы повредили фонтан

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, из-за этого акта вандализма остро встал вопрос безопасности детей. Их игры вокруг фонтана могут привести к беде от обнажившейся по вине недобросовестных граждан проводки.

«Дорогие горожане, вы должны понимать, что если сам парк и был реконструирован на целевые средства программы „Формирование комфортной городской среды“, то ремонт и поддержание в нем порядка — это задача местной администрации. Но таких средств, которых требует содержание парка при таком количестве атак вандалов, у нас нет. Находить их — огромная проблема.

Этого не потребовалось бы, если бы мы бережнее относились к нашему общественному достоянию», — подчеркнул заместитель мэра Карабулака Азраил Джандигов.