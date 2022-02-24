В Центре культурного развития Магаса появится студия звукозаписи

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Исполняющая обязанности министра культуры Ингушетии Залина Льянова посетила Центр культурного развития города Магаса, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе визита глава министерства проверила, в каких условиях пребывают работники учреждения, а также состояние здания.
Директор ЦКР Фатима Экажева рассказала о деятельности учреждения.

«У нас высококвалифицированные преподаватели музыки, рисования и хореографии. Успешно функционирует кинотеатр «Россия», который весьма востребован жителями города», — проинформировала она.

Льянова отметила, что в здании поддерживается должный порядок, для каждого кружка есть просторное и светлое помещение, также имеется отвечающий всем современным стандартам зрительный зал.

Глава Минкультуры обговорила с руководством учреждения планы по передаче в пользование студии звукозаписи, в которой созданы все условия для творческой деятельности.

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