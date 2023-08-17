В центре культуры народов России прошел вебинар, посвященный ингушской колыбельной песне

Ведущим мероприятия стал Илез Матиев, который познакомил всех желающих с песенным наследием ингушского народа. Журналист и писатель более 16 лет собирал фольклорный материал, объехал все сёла Ингушетии. В 2019 году вышел в свет его сборник, в который вошли 37 колыбельных песен.

Участниками онлайн-встречи стали также директор Республиканского дома народного творчества Ингушетии Марем Котиева, методисты учреждения Зульфия Тумгоева и Марета Тумгоева.