Пожар

В центре Назрани сгорел магазин игрушек

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В Назрани (Ингушетия) на улице Чеченской сгорел магазин игрушек. В результате пожара никто не пострадал, сообщили газете «Ингушетия» в МЧС региона.

«В 09:36 мск 14 февраля в МЧС России по республике поступило сообщение о пожаре в Назрани на улице Чеченской. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит магазин игрушек. В результате происшествия погибших и пострадавших нет», — сказал собеседник.

Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

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