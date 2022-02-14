В центре Назрани сгорел магазин игрушек

«В 09:36 мск 14 февраля в МЧС России по республике поступило сообщение о пожаре в Назрани на улице Чеченской. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит магазин игрушек. В результате происшествия погибших и пострадавших нет», — сказал собеседник.

Причина пожара и обстоятельства происшедшего устанавливаются.