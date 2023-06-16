Стихия

В центре Назрани устранили аварии, спровоцированные непогодой

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Ликвидированы аварии на электросетях и насосных станциях в Назрани, вызванные ливневыми дождями и сильным ветром, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии в пятницу.

«Подача электричества и питьевой воды в центральной части города возобновлена. Последствия непогоды устранили бригады энергетиков и ГУП «Ингушрегионводоканал», — сказал собеседник издания.

По его словам, водоснабжение многоквартирных домов на улице Московской специалисты восстановят во второй половине дня.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о частичном отключении электроснабжения в Назрани в связи с авариями, произошедшими накануне. Также вышли из строя насосы на территории рынка. В связи с этим прекращена подача воды в центральную часть города.

Устанавливается оборудование на скважине для водоснабжения многоквартирных домов на Московской улице.

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