В центре Назрани устранили аварии, спровоцированные непогодой

«Подача электричества и питьевой воды в центральной части города возобновлена. Последствия непогоды устранили бригады энергетиков и ГУП «Ингушрегионводоканал», — сказал собеседник издания.

По его словам, водоснабжение многоквартирных домов на улице Московской специалисты восстановят во второй половине дня.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о частичном отключении электроснабжения в Назрани в связи с авариями, произошедшими накануне. Также вышли из строя насосы на территории рынка. В связи с этим прекращена подача воды в центральную часть города.

Устанавливается оборудование на скважине для водоснабжения многоквартирных домов на Московской улице.