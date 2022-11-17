В центре образования столицы Ингушетии провели мероприятие по профилактике наркомании

Перед школьниками выступили инспектор ПДН ОМВД России по Магасу Хава Плиева, представители центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В ходе мероприятия детям подробно объяснили, что зависимый от наркотиков человек постепенно теряет уважение к себе, из-за нарушенной психики он не может общаться с родными и друзьями, не в состоянии обрести профессию.

Также, для улучшения восприятия информации учащимся, организаторами был подготовлен фото- и видеоматериал. Все участники встречи получили буклеты по данной теме.