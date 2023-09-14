В центре «Олимп» Ингушетии прошел мастер-класс по мультипликации

Дизайнеры и мультипликаторы в ходе мастер-класса ознакомили учащихся с каждым этапом создания мультфильма и рассказали о прелестях работы мультипликатора.

«В этом первом мастер-классе мы стараемся убедить детей в том, как много эта профессия может им дать в плане финансовой независимости, в плане творчества, самореализации. Вообще не стоит перенаправлять ребенка, если он заинтересован в данной сфере, нужно дать ему время посмотреть, насколько он сможет продвинуться и, в идеале, помочь ему в этом», — заявил дизайнер Адам Костоев.

Помимо этого, было подчёркнуто, что в республике нужно создавать свои мультфильмы, дабы через них продвигать среди молодого поколения нашу культуру и язык.

Отметим, что лицей-центр для одаренных детей «Олимп» в сельском поселении Яндаре Назрановского района функционирует с октября прошлого года. Он создан в рамках нацпроекта «Образование», как аналог образовательного центра «Сириус» в Сочи.