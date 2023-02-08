В центре «Олимп» в Ингушетии команда федеральных экспертов проведет мастер-классы по IT-программам

Учебные мероприятия будут проводиться в рамках проекта «Школа:: Кода», они ориентированы на учеников 4-11 классов. Полученные знания школьники применят в разных сферах. Главная цель обучения — подготовить детей к олимпиадному движению. Также в стенах центра «Олимп» реализуется стажировочная программа для учителей информатики.

«Мы рассказываем ребятам о методах и алгоритмах решения олимпиадных задач и, конечно, уделяем много времени практике на компьютерах. Уже провели первую мини-олимпиаду. Ребята хорошо с ней справляются и очень хотят учиться, участвовать в серьёзных олимпиадах», — подчеркнула ректор Института развития образования Инесса Шуйкова.

По словам специалистов, профессиональные горизонты значительно расширятся, если обучение IT-специальностям начать ещё в школьном возрасте.

Как отметили в Минобрнауки Ингушетии, образовательный центр «Олимп» — это первый в республике центр поддержки одарённых детей. Он открыт осенью прошлого года. В учреждении обучаются ребята со всех уголков региона.

Напомним, «Школа:: Кода» — это сочетание традиционного подхода к обучению в виде учебных занятий с новыми перспективными методиками проектного обучения, соревновательного подхода, краткосрочных интенсивов.