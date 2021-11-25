В Череповце состоялась презентация песни Виталия Леонова «Малгобек»

На концерте состоялась премьера песни «Малгобек», идея создания которой родилась в прошлом году, когда Виталий Сергеевич гостил в Ингушетии. Тогда из рассказов своих друзей он узнал о героическом подвиге защитников Малгобека, которые преградили путь фашистским захватчикам к нефтяным ресурсам.

По поручению Главы Ингушетии председатель регионального отделения Союза ветеранов России Магомед Гелисханов вручил Виталию Леонову юбилейную медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией» и юбилейную серебряную монету, выпущенную Банком России к этому знаменательному событию, которое отпраздновали в 2020 году, а также ценные подарки.

Перед презентацией песни «Малгобек» автор поделился со зрителями своими впечатлениями от поездки в Ингушетию. По его словам, ему особенно запало в душу то, что здесь смогли сохранить здоровое общество, где существует уважение к старшим, уважение мужчины к мужчине, уважение мужчины к женщине. Зрители с интересом слушали об ингушском гостеприимстве, о горах и башнях. Виталий Леонов также рассказал историю создания презентуемой песни.

Представители ингушской делегации поблагодарили барда от имени мэра Малгобека за освещение героического прошлого ингушского народа и пригласили посетить Ингушетию с концертом.