В честь Дня молодежи в столице Ингушетии пройдет турнир по стрельбе из лука

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В честь празднования Дня молодежи 23 июня в Магасе на стадионе имени Парчиева пройдет профилактический турнир по стрельбе из лука.

Как сообщили в Коммолодёжи республики, лучшие стрелки, занявшие призовые места, будут награждены медалями, грамотами и призами. Начало — в 15:00.

Напомним, в России в последнюю субботу июня отмечают День молодежи — праздник поколения, которое строит будущее прямо сейчас. В 2023 году торжество приходится на 24 июня.

 

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