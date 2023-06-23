В честь Дня молодежи в столице Ингушетии пройдет турнир по стрельбе из лука

Как сообщили в Коммолодёжи республики, лучшие стрелки, занявшие призовые места, будут награждены медалями, грамотами и призами. Начало — в 15:00.

Напомним, в России в последнюю субботу июня отмечают День молодежи — праздник поколения, которое строит будущее прямо сейчас. В 2023 году торжество приходится на 24 июня.