В честь Героя России из Ингушетии Адама Хамхоева выпущена почтовая марка

На одной из них изображен уроженец Ингушетии Хамхоев Адам Ерахович, командир десантно-штурмовой роты ВДВ России, гвардии капитан.

Звездой Героя России Хамхоева наградили указом Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга (посмертно).

«Выпущена марка, на которой изображен наш земляк, Герой России Адам Хамхоев. Испытал гордость за то, что среди 10 героев из всех регионов России есть и представитель нашего маленького народа. Эти марки будут клеить на почтовые конверты и тысячи писем с его изображением будут расходиться по всей России, рассказывая о его подвиге. Наш общий долг — сохранять память о наших ребятах, отдавших свои жизни, защищая нашу Родину. В названиях улиц, учебных заведений, парков и аллей, в памятниках и стеллах, в почтовых марках. Вечная память им всем», — заявил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

На почтовой марке изображены: портрет Хамхоева, сцена боевых действий и медаль «Золотая Звезда».

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Санкт-Петербурга.

Приобрести марки можно будет в отделениях «Почта России».

Ранее сообщалось, что в Ингушетии в пятницу прошли различные акции ко Дню Героев Отечества с участием Калиматова. Основные мероприятия состоялись на Мемориале памяти и славы, а также в ДК города Назрани.

Напомним, командир десантно-штурмовой роты из 31 ульяновской бригады ВДВ погиб на Украине в ходе специальной военной операции.

Офицер Хамхоев был выпускником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, проходил военную службу по контракту в Ульяновске. Он был тяжело ранен 19 мая при наступлении в Северодонецком направлении снайпером противника, от эвакуации отказался и, находясь на передовом рубеже, продолжил управлять ротой.

Военнослужащий погиб в ночь на 21 мая, после чего был доставлен на родину и похоронен в Ингушетии на родовом кладбище.

«Лично демонстрируя героизм и мужество, он воодушевлял подчиненных, вселяя в них веру в победу. Адам Ерахович погиб, выполняя боевую задачу», — было отмечено при вручении медали «Золотая звезда» отцу погибшего в присутствии родных и сослуживцев.