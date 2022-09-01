В честь погибших участников спецоперации на Украине в школах Ингушетии установят стенды и таблички

Руководитель субъекта считает, что открытие уголков памяти — это дань уважения ингушским военнослужащим, ценой собственной жизни выполнивших свой воинский долг.

«Мы должны воспитывать поколения на таких героях, как эти молодые ребята. Они пожертвовали своими жизнями, чтобы защитить нашу Родину от внешней угрозы. Мы не имеем права забывать о том, какую цену они заплатили, чтобы жителям России жилось в мире и спокойствии. Эти именные таблички в школах — это самое малое, что мы можем сделать для этих 20 погибших военнослужащих. Их родные и близкие всегда будут получать от властей республики необходимую помощь и поддержку. Мы помним их поименно и гордимся ими», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Все эти ребята, поименно перечисленные ниже, награждены орденами Мужества посмертно:

Муталиев Ахмед Мустафаевич — ГБОУ «СОШ № 1 с.п.Экажево»

Газиков Ибрагим Хамзатович — ГБОУ «СОШ № 3 с.п.Кантышево»

Дзурабов Мовсар Усманович — ГБОУ «СОШ-ДС № 1 с.п.Кантышево»

Барханоев Ислам Амерханович — ГБОУ «СОШ № 3 с.п.Яндаре»

Торшхоев Илез Алиевич, Аушев Ильяс Мурадович — ГБОУ КШ «Горский кадетский корпус им. А.Д. Цароева»

Аушев Юнуз Магомед-Шарипович — ГБОУ «СОШ № 2 с.п.Сурхахи»

Яндиев Джамарз Мусаевич — ГБОУ «СОШ № 12 с.п. Инарки»

Молороев Муса Русланович — ГБОУ «СОШ № 17 с.п. Верхние Ачалуки»

Мержоев Салам Мусаевич — ГБОУ «СОШ № 18 г. Малгобек»

Мержоев Беслан Магомедович — ГБОУ «СОШ № 19 с.п. Сагопши»

Курскиев Адам Абубакарович — ГБОУ «СОШ № 20 г. Малгобек»

Арсамаков Сослан Абуевич — ГБОУ «СОШ № 20 г. Малгобек»

Костоев Рамзан Висингиреевич — ГБОУ «СОШ № 2 с.п. Галашки»

Чапанов Алик Муссаевич — ГБОУ «СОШ № 2 с.п. Галашки»

Евлоев Махмут Мусаевич — ГБОУ «ООШ № 2 г. Сунжа»

Хадзиев Тимур Саварбекович — ГБОУ «СОШ № 3 с.п. Нестеровское»

Хамхоев Адам Ерахович — ГБОУ «СОШ № 2 г. Карабулак»

Дошоклоев Адам Баширович — ГБОУ «Гимназия № 1 г.Карабулак»

Чапанов Ибрагим Исрапилович — ГБОУ «СОШ № 22 с.п. Верхние Ачалуки».