В честь юбилея города Назрани Ингушетии в воскресенье пройдут народные гуляния
Празднование 240-летия Назрани Ингушетии будет проходить 17 октября, а не 16, как планировалось раннее. О подготовке к торжеству рассказал мэр города Урусхан Евлоев на еженедельном заседании регионального правительства.
По его словам, жителей и гостей республики ждут различные развлекательные мероприятия: лазерное шоу, выставки картин, фотографий, ковров, различные спортивные турниры, а также угощения блюдами национальной кухни.
В этот же день во Дворце культуры Назрани состоится концерт с участием известных кавказских артистов.
Самых юных жителей города и гостей ждет детская концертная и развлекательная программа, бесплатные сладкие угощения и многое другое.
Праздничный день завершится салютом в 20 часов.
Евлоев добавил, что разного рода мероприятия, посвященные празднованию юбилейной даты города, продлятся до конца ноября.
В частности, в конце октября планируется открытие Аллеи 240-летия Назрани на территории Назрановского пруда, а в ноябре пройдет экологическая акция. В этот день молодежь города посадит 240 саженцев, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.