Национальная библиотека

В четвертый том «Современной литературы народов России» вошли две пьесы ингушских драматургов

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В Национальную библиотеку Ингушетии поступила четвертая книга из серии «Современная литература народов России» «Драматургия», сообщила пресс-служба учреждения.

В издание вошли переводы драматических произведений на 40 языках. Ингушская драматургия представлена пьесой «Клад» («Ганз») Бадрудина Горчханова, с успехом поставленной Ингушским государственным драмтеатром, и пьесой «Умница Цици» Эсет Теркакиевой в переводе Розы Келиговой.

Книга «Драматургия» так же, как и предыдущие тома «Поэзия», «Детская литература» и «Проза», выпущена в свет в рамках «Программы поддержки национальных литератур народов Российской Федерации». Являясь членом федерального редакционного совета программы, директор НБРИ Радима Газдиева активно способствует участию ингушских авторов в этом масштабном, не имеющем аналогов по охвату представленных языков и произведений проекте.

Ознакомиться с великолепно изданным 1000-страничным изданием «Драматургия» можно в читальном зале Национальной библиотеки.

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