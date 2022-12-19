Энергоснабжение

В четырех населенных пунктах Ингушетии отключат свет

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В городе Малгобеке и сельских поселениях Сагопши, Инарки и Пседах Малгобекского района 20 декабря с 10 до 14 часов будет прекращена подача электроснабжения, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

«Во избежание аварийных ситуаций будут проводиться внеплановые ремонтные работы, будьте бдительны и осторожны, следите за электрическими приборами», — призвали в чрезвычайном ведомстве жителей города и сел.

Единая дежурно-диспетчерская служба Малгобекского района 8 (8734) 62-41-81.

ЕДДС города Малгобека 8 (8734) 62-44-52.

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