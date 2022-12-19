В четырех населенных пунктах Ингушетии отключат свет
В городе Малгобеке и сельских поселениях Сагопши, Инарки и Пседах Малгобекского района 20 декабря с 10 до 14 часов будет прекращена подача электроснабжения, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
«Во избежание аварийных ситуаций будут проводиться внеплановые ремонтные работы, будьте бдительны и осторожны, следите за электрическими приборами», — призвали в чрезвычайном ведомстве жителей города и сел.
Единая дежурно-диспетчерская служба Малгобекского района 8 (8734) 62-41-81.
ЕДДС города Малгобека 8 (8734) 62-44-52.