Энергоснабжение

В четырех населенных пунктах Ингушетии в субботу частично отключат свет

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В четырех населенных пунктах Ингушетии в субботу, 11 марта, с 10 до 13 часов отключат свет, сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».

Отмечается, что из-за неотложных ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии частично в Магас, а также сельские поселения Экажево, Али-Юрт и Сурхахи Назрановского района.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей города и сел быть бдительными, следить за электрическими приборами.

Единая дежурно-диспетчерская служба города Магаса 8 (8734) 55-04-75.

ЕДДС Назрановского района 8 (8732) 22-11-07.

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