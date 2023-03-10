В четырех населенных пунктах Ингушетии в субботу частично отключат свет

Отмечается, что из-за неотложных ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии частично в Магас, а также сельские поселения Экажево, Али-Юрт и Сурхахи Назрановского района.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей города и сел быть бдительными, следить за электрическими приборами.

Единая дежурно-диспетчерская служба города Магаса 8 (8734) 55-04-75.

ЕДДС Назрановского района 8 (8732) 22-11-07.