В четырех отдалённый селах Ингушетии построят и отремонтируют ДК

«До 2024 года в селах Пседах и Нижние Ачалуки Малгобекского района будут обновлены дома культуры в рамках нацпроекта «Культура». Зданиям обновят фасад, проведут ремонт внутренних помещений и прилегающих территорий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также близится к завершению строительство домов культуры в отдаленных населенных пунктах Гейрбек-Юрт и Даттых Назрановского и Сунженского районов. До конца 2023 года объекты планируют ввести в эксплуатацию.

Напомним, новое здание в Даттыхе станет первым за 220 лет существования села Домом культуры со зрительным залом на 200 посадочных мест. Проект реализуется по программе возрождения малых сел в Ингушетии.

В мае минувшего года там проложили асфальтированную дорогу протяженностью 17 километров. На её строительство направлено около 440 млн руб.