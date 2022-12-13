В четырех селах Малгобекского района Ингушетии на 6 часов отключат свет

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В сельских поселениях Новый Редант, Аки-Юрт, Зязиков-Юрт и Нижние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии 14 декабря с 10 до 16 часов отключат свет в связи с внеплановыми ремонтными работами.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на ПАО «Россетти Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».

Будьте осторожны, следите за исправностью электроприборов и оборудования, призвали в чрезвычайном ведомстве жителей сел.

Единая дежурно-диспетчерская служба Малгобекского района 8 (8734) 62-41-81.

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