В четырех селах Малгобекского района Ингушетии на 6 часов отключат свет
В сельских поселениях Новый Редант, Аки-Юрт, Зязиков-Юрт и Нижние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии 14 декабря с 10 до 16 часов отключат свет в связи с внеплановыми ремонтными работами.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на ПАО «Россетти Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».
Будьте осторожны, следите за исправностью электроприборов и оборудования, призвали в чрезвычайном ведомстве жителей сел.
Единая дежурно-диспетчерская служба Малгобекского района 8 (8734) 62-41-81.