В четырех селах Малгобекского района Ингушетии на 6 часов отключат свет

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на ПАО «Россетти Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».

Будьте осторожны, следите за исправностью электроприборов и оборудования, призвали в чрезвычайном ведомстве жителей сел.

Единая дежурно-диспетчерская служба Малгобекского района 8 (8734) 62-41-81.